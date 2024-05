Aggredito dal suo cane | 43enne morso dal pitbull

Andria, uomo aggredito in casa dal suo pitbull: si rifugia sul balcone per chiedere aiuto - Andria, uomo aggredito in casa dal suo pitbull: si rifugia sul balcone per chiedere aiuto - Un uomo di 43 anni di Andria, nel nord Barese, è stato aggredito ieri dal suo pitbull, riportando ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Il 43enne era con il cane nel suo appartamento, quando e’ sta ... trmtv

