Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia | da domani le domande Oggi il Ministero presenta la piattaforma ai sindacati

La certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale (CIAD) diventa requisito di accesso alle graduatorie ATA di terza fascia . In base al bando di Aggiornamento , il dm 89/2024, nessun punteggio viene dato agli aspiranti per questo titolo, mentre le altre certificazioni informatiche ... orizzontescuola

L’ Aggiornamento delle Graduatorie GPS si avvicina rapidamente, con l’apertura prevista nelle prossime settimane per il biennio 2024/25 e 2025/26 Un’Opportunità da Non Perdere: Aggiornamento Graduatorie GPS Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato l’imminente apertura delle Graduatorie GPS, ... orizzontescuola

Via al concorso ATA terza fascia 2024: come candidarsi e quando scade - Via al concorso ATA terza fascia 2024: come candidarsi e quando scade - Scopri come candidarti per le figure previste dal bando per personale ATA 2024, quali sono i requisiti e le scadenze per inviare la domanda. quifinanza

Sostegno, appello dei prof di Cosenza: stop al bonus dopo i corsi abilitanti - Sostegno, appello dei prof di Cosenza: stop al bonus dopo i corsi abilitanti - I docenti chiedono al ministro Valditara di sospendere la valutazione dei titoli fino a 36 punti aggiuntivi per la graduatoria ... cosenza.gazzettadelsud

Il Ministro Valditara firma digitalmente l’aggiornamento dell’O.M. 88/24, che potrebbe comportare conseguenze rilevanti per i docenti di sostegno - Il Ministro Valditara firma digitalmente l’aggiornamento dell’O.M. 88/24, che potrebbe comportare conseguenze rilevanti per i docenti di sostegno - Con un click, il Ministro Valditara ha firmato digitalmente l’aggiornamento dell’O.M. 88/24, che regola l’inserimento nelle graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2022/2024. La modifica ... informazionescuola