Affitti a Oslo il costo medio per un monolocale è di 1 130 euro

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 27 maggio 2024) Adl’offerta di case in affitto è ai minimi storici, gli sforzi adottati dalle amministrazioni per rendere sempre più sostenibile e accessibile il mercato immobiliare non solo si sono rilevati vani, ma hanno addirittura complicato la situazione che, in un periodo di alti tassi d’interesse, è più tesa che mai. Come sottolinea il più diffuso quotidiano economico norvegese (DN), è necessario che qualcuno “prema il pulsante rosso”, perché secondo le previsioni dell’ufficio statistico norvegesecrescerà di oltre 100mila abitanti entro il 2050, arrivando a superare quota 800mila. Il mercato degliad, le ragioni dell’aumento dei costi Proprio per avere sottovalutato la crescita demografica della città, gli interventi e le regolamentazioni realizzati per il mercato immobiliare dihanno causato un vero e proprio effetto boomerang, primo tra tutti l’obbligo per i nuovi appartamenti di rispettare una metratura minima: non inferiore ai 35 mq e superiore agli 80mq per il 40% delle nuove abitazioni.