Affissione scorretta manifesti | appello al rispetto degli spazi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoL’Amministrazione Comunale di Grottaminarda esprime profondo dissenso per ladi alcunineglipubblici riservati alle Elezioni Europee ed intende inviare un messaggio al senso di civiltà di ciascuno ed in particolare agli ignoti artefici del gesto. «La politica deve basarsi innanzitutto sulla correttezza – afferma il Sindaco Marcantonio Spera – Questi gesti non sono ammissibili. Non è possibile affiggeresuvietati in quanto assegnati a forze politiche concorrenti. Invitiamo gli ignoti a chiedere scusa ai candidati con un manifesto legittimo, chiaro e a norma». L'articolo proviene da Anteprima24.it. .

