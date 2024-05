Affidati i lavori per la messa in sicurezza dell’auditorium Costa di Sezze

(Di lunedì 27 maggio 2024) È stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune dila determina del Settore Servizi al Territorio che sancisce l’affidamento deiper laine l’adeguamento al sistema antincendio“Mario”. Questa struttura, chiusa da anni, potrà finalmente essere riaperta al pubblico, rendendosi nuovamente disponibile per la cittadinanza e per le numerose associazioni culturali locali. Soddisfazione del Sindaco Il sindaco di, Lidano Lucidi, ha espresso la sua soddisfazione per questo importante passo avanti: “Quando ci siamo insediati – ha detto il sindaco di– abbiamo trovato questa importante struttura chiusa ed inagibile. Ci siamo, quindi, rimboccati le maniche per restituire alla città un luogo fondamentale per garantire un palcoscenico importante a chi ne fa richiesta.

