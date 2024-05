AEW | Mark Henry conferma di non aver rinnovato con la compagnia

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il debutto diin AEW risale all’edizione 2021 di Double or Nothing e all’epoca suscitò un discreto scalpore. Tuttavia, le cose non sono andate per il verso giusto e il World’s Strongest Man non ha mai trovato il suo spazio all’interno della federazione. La scorsa settimana era stato reso noto che il contratto diHerny sarebbe scaduto a breve ed oggi è arrivata dastesso (attrso un’intervista per Busted Open Radio) ladel fatto che non ci sarà un rinnovo. Nessun cattivo sangue “Beh Dave, sai che la mia situazione contrattuale è giunta al termine. Il mio contratto con l’AEW scadrà domani, il 28. Volevo affrontare la questione. Tony Khan ha detto in conferenza stampa di essere molto felice e orgoglioso di quello che abbiamo fatto insieme e io la penso esattamente come lui.