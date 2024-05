AEW | Il ritorno di MJF è stato curato nei minimi dettagli

(Di lunedì 27 maggio 2024) La scorsa notte a Double Or Nothing ha fatto il suoin AEW, MJF che era assente ormai dai fine dicembre dello scorso anno per via di un infortunio alla spalla. Ma sappiamo che il nome di MJF èsempre sulla bocca di tutti durante questa sua assenza obbligata. Tutto neiInfatti sappiamo che le voci sul suo futuro erano sempre insistenti e in molti lo vedevano lontano da Jacksonville con un approdo quasi certo in WWE. Se contiamo poi che lui stesso ha continuato a portare il tutore e ad essere critico sulla sua situazione il quadro è completo. Sia l’AEW che MJF hannoneiil tutto anche negli eventi extra-AEW così da aumentare la curiosità intorno all’ex-campione. Secondo quanto riportato da Fightful il tutto era concordato ed MJF aveva già firmato un prolungamento di contratto di più anni a cifre decisamente alte.

