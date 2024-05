AEW | I due Owen Hart Tournament culmineranno a luglio chi vince avrà una title-shot ad All In!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024) Grande annuncio in quel di Double or Nothing per la AEW, con Tony Khan e Marthache, durante il Buy-In del PPV, hanno confermato l’imminente ritorno dell’Cup. I due tornei, maschile e femminile,il prossimo 10in quel di Calgary, ovviamente su territorio canadese, con il CEO AEW che ha annunciato inoltre come la posta in gioco, quest’anno, sarà ancor più alta. Chirà i due tornei, infatti,unaper il rispettivo titolo del mondo ad All In, in quel di Wembley, alzando decisamente la posta e l’importanza del prestigioso torneo vinto, lo scorso anno, rispettivamente da Ricky Starks e Willow Nightingale. Durante la conferenza stampa post show, inoltre, il nuovo International Champion Will Ospreay ha confermato la sua intenzione nel voler prendere parte al torneo, puntando di fatto l’AEW World Championship detenuto (dopo la difesa di ieri notte avvenuta con successo) da Swerve Strickland.