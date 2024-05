AEW DoN | Musica - fuoc - tanto sangue e puro caos nel main event tra Team Elite e Team AEW

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ultimo mese della AEW è stato caratterizzato dalla guerra intestina tra gli EVPs gli Young Bucks e il presidente Tony Khan e l’altro EVP Kenny Omega messo rapidamente fuori gioco con un violento attacco al suo ritorno. In questa lotta di potere si è inserito anche Jack Perry al fianco degli Young Bucks, ancora risentito con il capo per la sospensione di quasi un anno fa dopo i noti fatti di All-In, mentre al fianco di TK si è creato unAEW guidato da Bryan Danielson, con gli FTR e il rientrante Darby Allin. Ultimo, ma non per importanza al fianco dei campioni di coppia anche il campione Continental e nuova aggiunta dell’Kazuchika Okada. Una faida che ha portato aldi questa notte, un Anarchy in The Arena match che ha perfettamente onorato la stipulazione.