AEW | Aggiornamenti sulla salute di Adam Copeland

(Di lunedì 27 maggio 2024) Double le Nothing è stata la riprova che l’età è mera questione anagrafica., che ad Ottobre festeggerà il suo cinquantunesimo compleanno, è stato impegnato in un cruento “Barbed Wire steel cage match” per il titolo TNT contro Malakai Black in cui entrambi i lottatori non si sono risparmiati nessun colpo. La scena “clou” di questa contesa ha visto l’ex Edge lanciarsi dalla sommità della gabbia impattando contro l’avversario su di un tavolo con filo spinato. “L’incidente” ha preoccupato non poco lo staff medico della AEW che ha prontamente messosotto stretta osservazione medica dopo il match. “Spero stia bene” Il proprietario della AEW, Tony Khan, durante la consueta conferenza stampa post-PPV ha speso alcune parole all’indirizzo proprio di: “Lo teniamo sotto controllo.

