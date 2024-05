Adrano giovanissimo pusher bloccato dalla polizia in pieno centro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza dihanno denunciato in stato di libertà un cittadino adranita di 19 anni con precedenti di, responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio, nella centrale piazza Mercato, una pattuglia in borghese ha notato a bordo di una bici elettrica un giovane che, alla vista degli agenti, ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga senza un apparente motivo. Ma è stato immediatamentedai poliziotti. Sentito in merito, il giovane ha ammesso di possedere delle “stecche” di marijuana, conservate in un borsello. Effettuata la perquisizione, gli agenti del Commissariato dihanno rivenuto 6 involucri di carta di alluminio contenenti la marijuana, per un peso complessivo di 8 grammi, banconote di diverso taglio per un totale di 55 euro e due trincia erba, intrisi di marijuana.