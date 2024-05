Addio Di Lorenzo spunta un nuovo club dalla Serie A | le ultime

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giovanni Diè pronto a lasciare il Napoli. Il capitano azzurro starebbe sondando altre compagini italiane. La stagione da incubo del Napoli è ormai giunta al termine. La società dopo la delusione per i mancati obiettivi è ormai pronta a gettarsi sul mercato. Quest’ultimo sarà necessario per rifondare la squadra, ma al tempo stesso farà perdere aldiversi calciatori importanti. Infatti, anche le uscite rappresentano un tassello fondamentale. Oltre agli addii di Piotr Zielinski e Victor Osimhen potrebbero esserci ulteriori novità. Negli ultimi giorni, Giovanni Diavrebbe chiesto la cessione, richiesta poi confermata dal suo entourage. L’del capitano azzurro rappresenterebbe una sorta di fulmine a ciel sereno, ma la stagione fallimentare ha certamente inciso sul futuro del calciatore.

Meret : “I fischi non mi sono piaciuti. È stato tutto il contesto che ha portato a questi fischi . Non li merita perlomeno, non li meritiamo tutti. Abbiamo fatto tutti una stagione al di sotto delle aspettative, non è stato di certo lui a fare peggio degli altri” Alex Meret , portiere del Napoli , ... terzotemponapoli

Le parole di Alex Meret , portiere del Napoli , dopo il pareggio casalingo rimediato dai partenopei contro il Lecce Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del Napoli contro il Lecce. Di seguito le sue parole. CLIMA NON FACILE – «Nell’ultimo periodo è stato così, per una stagione ... calcionews24

Che stoccata a Conte: “Voleva vincere la Champions e ha scelto il Napoli” - Che stoccata a Conte: “Voleva vincere la Champions e ha scelto il napoli” - Antonio Conte (LaPresse) – calciomercato.it Per questo il Maradona ha ‘salutato’ le macerie di questo napoli con fischi e contestazione. Per tutti, nessuno escluso. Neanche il capitano Giovanni Di ... calciomercato

Di Lorenzo vuole andare via, ma restare in Italia. Ci sono tre club interessati - Di lorenzo vuole andare via, ma restare in Italia. Ci sono tre club interessati - Giovanni Di lorenzo è orientato a lasciare il napoli al termine dell'attuale stagione, ma vorrebbe continuare a restare in italia. areanapoli

Tuttosport - Juventus, Giuntoli al lavoro: 'vuole Di Lorenzo, capitano dello Scudetto con il Napoli' - Tuttosport - Juventus, Giuntoli al lavoro: 'vuole Di lorenzo, capitano dello Scudetto con il napoli' - Come riferisce oggi Tuttosport l'obiettivo sarebbe il difensore del napoli Giovanni Di lorenzo. Il difensore ha già comunicato al napoli che la sua esperienza in Campania è finita. Giuntoli che lo ... ilbianconero