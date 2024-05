Activision e Meta citate in causa dalle famiglie coinvolte in una sparatoria in Texas

Strage di Uvalde, le famiglie delle vittime fanno causa a Meta e Activision - Strage di Uvalde, le famiglie delle vittime fanno causa a meta e activision - Le famiglie delle ventuno vittime della strage alla scuola elementare di Uvalde, Texas, hanno citato per danni meta, proprietario di Instagram, il produttore di videogames activision, che fa parte di ... repubblica

Usa. Strage di Uvalde, genitori delle piccole vittime denunciano armieri e videogiochi - Usa. Strage di Uvalde, genitori delle piccole vittime denunciano armieri e videogiochi - A due anni dal massacro in Texas di 19 bambini e due insegnanti, padri e madri accusano le aziende di una «linea diretta» tra la loro condotta e la sparatoria compiuta da un 18enne ... avvenire