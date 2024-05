Accordo con Sicilia grande occasione Fondi di coesione l' annuncio di Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) «Sono molto contenta della firma di questoche considero particolarmente significativo e particolarmente strategico tra il Governo italiano e la Regionena, è una». Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia, durante la cerimonia per la firma dell'per lo sviluppo e latra il governo e la Regionena al teatro Massimo di Palermo. «Nella vecchia programmazione deidi sviluppo e, su 126 miliardi di euro disponibili ne risultavano spesi 47: penso che sia un fatto di responsabilità fare in modo che, in una nazione come l'Italia, risorse che sono estremamente preziose non vadano disperse - ha detto- Con questi accordi finanziamo progetti che vengono proposti dalla Regione ma che sono condivisi dallo Stato nazionale: non c'è una volontà di limitare l'autonomia dei territori: c'è, invece, la volontà di mettere in sinergia il lavoro che fa una regione con il lavoro che fanno le altre, cioè di costruire una strategia complessiva» che abbia «un impatto decisamente maggiore».