Accoltella moglie e figli Daniele Alba in silenzio davanti ai giudici

(Di lunedì 27 maggio 2024) Giovedì scorso, 23 maggio, l’assalto ai suoi familiari. Oggi, 27 maggio, la scena mutaal gip Antonino Cucinella. Non dice nulla sull’orribile tentativo di triplice omicidio, il meccanico trentacinquenne,. Originario di Cianciana, in provincia di Agrigento,ha provato a uccidere a coltellate lae idi 3 e 7 anni.Leggi anche:lae i. Buona notizia per il bambino di 7 anni: si è svegliato L’interrogatorio Il pm di Sciacca ha provato a sentirenel carcere di Palermo, ma l’indagato, assistito dai legali Maurizio Gaudio e Luca Burgio, ha comunicato l’intenzione di non rispondere alle domande. Aveva fatto la stessa scelta già dopo l’arresto. L’udienza, dunque, si è subito conclusa.

Così come subito dopo l’arresto, anche in occasione dell'interrogatorio in sede di udienza di convalida, il 35enne Daniele Alba si è avvalso della facoltà di non rispondere, trincerandosi nel silenzio su quanto accaduto a Cianciana giovedì scorso.Continua a leggere fanpage

Agrigento, non risponde al gip il 35enne che ha accoltellato moglie e figli a Cianciana: ancora gravi i due bambini - Agrigento, non risponde al gip il 35enne che ha accoltellato moglie e figli a Cianciana: ancora gravi i due bambini - Ha fatto scena muta davanti al gip daniele alba, il 35enne meccanico che, lo scorso 23 maggio, ha accoltellato moglie e figli di 3 e 6 anni a Cianciana, in provincia di Agrigento. Si è avvalso della ... tag24

Accoltella moglie e figlioletti, Daniele Alba non rispondo alle domande del Giudice - Accoltella moglie e figlioletti, daniele alba non rispondo alle domande del Giudice - AGRIGENTO – daniele alba, il 35enne accusato di aver accoltellato la moglie e i suoi due figli lo scorso 23 maggio a Cianciana, nell’Agrigentino, non ha risposto alle domande del Giudice per le indagi ... newsicilia

Daniele Alba interrogato dal gip dopo aver accoltellato a Cianciana moglie e figli: come stanno i bimbi - daniele alba interrogato dal gip dopo aver accoltellato a Cianciana moglie e figli: come stanno i bimbi - Si è avvalso della facoltà di non rispondere daniele alba, il meccanico 35enne che giovedì 23 maggio ha preso a coltellate la moglie e i due figli piccoli. Durante l’interrogatorio di garanzia, ... notizie.virgilio