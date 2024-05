Accogliere e integrare nel rispetto delle regole I miei valori per Ferrara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) "Il mio impegno sarà sempre per fare integrazione, nel". È la promessa di Evelyn Aghom, candidata con la Lega alle prossime elezioni amministrative. Al centro ricreativo ‘Il Parco’, Aghom ha presentato il proprio programma elettorale, alla presenza del vicesindaco Nicola Lodi e del presidente uscente del Consiglio comunale Lorenzo Poltronieri. In sala una folta rappresentanza della comunità nigeriana. In apertura l’intervento di Lodi il quale si è soffermato della scelta di candidare Aghom: "Abbiamo da tempo iniziato una collaborazione concreta su diverse iniziative, non abbiamo avuto nessun dubbio nello sceglierla per candidarla alle comunali. Una persona che ha saputo lavorare per l’integrazione. La nostra lista – ha precisato Lodi– in questi anni ha sempre lavorato per l’integrazione e per coloro che rispettano le