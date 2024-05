Abusi perché il decreto Savini non risolve quasi nulla

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ilcasa fortemente voluto da Matteo Salvini è realtà, ma cambia poco per chi ha commesso, ecco. Dopo mesi di attesa è stato finalmente approvato quello che può essere ribattezzato “salva-casa”, che aveva tra i suoi promotori principali Matteo Salvini. Chi aveva inizialmente definito il provvedimento come l’ennesimo condono, volto a favorire chi aveva commesso una serie di scorrettezze nella costruzione di un edificio è costretto a ricredersi, questo è infatti vero solo in parte. Matteo Salvini è il promotore delsalva-casa – Foto: ANSA – Cityrumors.itSu questo aspetto il Ministro era stato chiaro in più occasioni, sottolineando come il suo intento non fosse quello di facilitare chi aveva agito senza alcun rispetto delle normative in vigore.

