Abbiamo fischiato ma abbiamo amato e non dimenticheremo la parte migliore

(Di lunedì 27 maggio 2024) I calciatori prendono applausi e fischi, è noto. Va così, ed è giusto così. I calciatori del Napoli hanno meritato e preso tantissimi applausi (per stare bassi) l’anno scorso, durante la stagione magica e dopo ancora per le feste. Era tutto bellissimo e tutto meravigliosamente meritato. La squadra è stata poi sostenuta anche quest’anno, praticamente sempre. I fischi – e le contestazioni – sono arrivati quando francamente non se ne poteva più, quando sul campo avveniva tutto fuorché il gioco del calcio, il gioco cui i tifosi del Napoli sono abituati. L’impegno in campo non è mai parso mancare, ma spesso è sembrato un impegno blando, confuso, individuale, inutile. Quindi poi sono arrivati i fischi. Però a Napoli succede sempre qualcosa di diverso anche quando è il momento di fischiare o di fare un ultimo saluto.

Trevisani non ha dubbi: "Lautaro Martinez Il miglior calciatore della Serie A è un altro" - Trevisani non ha dubbi: "Lautaro Martinez Il miglior calciatore della Serie A è un altro" - Poi è intervenuto Riccardo Trevisani: "Avrei dato il miglior attaccante a Lautaro Martinez e non a Vlahovic. Per me il miglior calciatore del campionato è stato Calhanoglu che è stato una costante per ... areanapoli

IGOR TUDOR: "OBIETTIVO RAGGIUNTO" - IGOR TUDOR: "OBIETTIVO RAGGIUNTO" - abbiamo fatto un bel percorso in questi mesi ... "Vi ringrazio perché fin dal primo giorno mi avete accolto non solo come calciatore ma anche come ragazzo e poi come uomo. Vi ringrazio perchè mi avete ... servizitelevideo.rai

Dal Milan al… Kenya: cessione clamorosa - Dal Milan al… Kenya: cessione clamorosa - Per alcuni di loro potrebbe non essere facilissimo. Milan, messaggi dall’Africa per un calciatore (foto acmilan.com) – MilanLive.it L’estate scorsa abbiamo visto quanto sia stato complicato piazzare ... milanlive