Abbassare i toni sull’Ucraina è un esercizio di rimozione - non di responsabilità

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg ha detto che i paesi alleati dell’Ucraina non possono continuare a limitare l’uso delle armi fornite a Kyjiv all’interno del territorio ucraino. Questo divieto, dopo ventisette mesi di terrorismo metodico da cielo e da terra delle forze di Mosca, rimane un grottesco tributo che l’ipocrisia diplomatica è costretta a rendere alla retorica pacifista dei numerosi membri dell’Alleanza Atlantica (Italia inclusa), per i quali il meglio sarebbe che tutto si chiudesse con un salomonico pareggio – l’Ucraina non vince e la Russia non perde, o viceversa. In sé, ormai, il confinamento dell’utilizzo del potenziale bellico fornito a Kyjiv non ha alcun senso né politico, né militare. Impedisce, da una parte, che gli attacchi sui bersagli civili ucraini siano prevenuti con operazioni militari sul territorio russo, obbligando a fronteggiarli, con ben minore efficacia, a casa dell’aggredito.

