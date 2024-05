Abbandona la figlia sul Raccordo per punizione denunciata una 40enne

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 27 maggio 2024) AGI - Una donna di circa 40 anni è statadalla polizia locale di Roma Capitale per "maltrattamenti di minore". Laavrebbe fatto scendere suadi 16 anni sul GrandeAnulare, nel tratto adiacente alla galleria Appia. Immediatamente soccorsa dagli agenti del gruppo Spe, la ragazza, è stata portata presso gli uffici di Ponte di Nona. I caschi bianchi hanno deferito la, abitante in zona Pisana, all'autorità giudiziaria. Dell'episodio è stato tempestivamente informato il tribunale per i Minorenni di Roma. Immediata la nota del Sulpl (Sindacato unitario lavoratori polizia locale) per voce del segretario romano Marco Milani. "Ancora una volta sono i caschi bianchi, ormai forza e presenza prevalente nei territori metropolitani ad intervenire su fenomeni di sicurezza urbana e fragilità sociali di una Capitale sempre più problematica.