A1 Chiusa per una notte stazione di Pontecorvo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica dei portali segnaletici, dalle 22 di mercoledì 29 alle 6 di giovedì 30 maggio, saràladi, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: Ceprano in entrata verso Roma; Cassino, al km 670+000, in uscita per chi proviene da Napoli. (Com/Red/ Dire) .

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti, dalle 22:00 di Lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio , in entrata verso Firenze. In alternativa, entrare a Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo e poi seguire le indicazioni per ... romadailynews

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, dalle 22:00 di Lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Ponzano Romano , in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Magliano Sabina, al km ... romadailynews

Per lavori di pavimentazione L'articolo Autostrada A1: chiusa per quattro notti la stazione di Valdarno proviene da Firenze Post. firenzepost

Chiuso un locale in centro a Torino per carenze igieniche - Chiuso un locale in centro a Torino per carenze igieniche - TORINO - L'attività ha consentito di identificare 194 persone e controllare quattro locali, oltre alla denuncia di tre persone per droga ... telecitynews24

Autostrada A1: chiusa per quattro notti la stazione di Valdarno - Autostrada A1: chiusa per quattro notti la stazione di Valdarno - ROMA – Sull’autostrada A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di stasera, lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 maggio 2024, con orario 22:00-6:00, ... firenzepost

Sagra della Tellina a Passoscuro: istituita disciplina di traffico provvisoria - Sagra della Tellina a Passoscuro: istituita disciplina di traffico provvisoria - Chiusura al traffico veicolare ed istituzione di divieto di ... sterrato Generali, passaggio stazione Palidoro, attraversamento Via Aurelia (semaforo), Via di Granaretto, attraversamento Via del ... ilfaroonline