A scuola di associazionismo con Arci

(Di lunedì 27 maggio 2024) Cos’è un’associazione e perché decidere di intraprendere la strada della sua costituzione? A quali bisogni dei cittadini rispondono questi enti no profit regolati dal codice civile? E ancora: come funziona, quali sono gli obblighi previsti e quali le procedure per costituire un’associazione? Per rispondere a queste domande l’di Reggio Emilia mercoledì 29 maggio e 5 giugno (ore 20,45) propone nella propria sede di viale Ramazzini 72 due appuntamenti gratuiti rivolti ai cittadini di ogni età, ma anche alle stesse associazioni che hanno bisogno di chiarire i propri dubbi. Un piccolo corso diper orientarsi all’interno di questo variegato mondo per comprenderne le finalità, approfondire la conoscenza degli obblighi richiesti dalla nuova riforma del terzo settore e ricevere tutte le informazioni utili sulla redazione e l’approvazione del Bilancio delle associazioni.