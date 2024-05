A scuola arrivano le fragole per gli alunni ma sono ricoperte di muffa Un altro flop del progetto Frutta e verdura del ministero

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Non solo i pomodorini che hanno intossicato 132 bambini e sette docenti di due diversi istituti scolastici del Modenese. Ora anche lecon la. A mandarle in unadel Cremasco è stato ancora una volta ildell’Agricoltura nell’ambito delalimentare “”. Nei giorni scorsi in unaprimaria le collaboratrici scolastiche che si occupano di ricevere le cassette consegnate dal fornitore lombardo del programma destinato aglitra i 6 e gli 11 anni siaccorte che numerose confezioni del lotto erano “marce e puzzolenti”. Secondo quanto è stato possibile ricostruire le operatrici hanno dovuto gettare tutte le confezioni diperché laaveva contaminato più della metà di quelle che sembravano non ancora avariate: darle da mangiare ai bambini sarebbe stato comunque rischioso.