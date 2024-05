A Palazzo Valentini la cabina di coordinamento del Pnrr | Parte la fase più importante

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 – “Si è tenuta oggi presso la Prefettura di Roma la riunione di insediamento contestuale delle oltre cento Cabine diistituite, presso tutte le Prefetture, con il decreto-legge n. 19 del 2024. La riunione è stata coordinata dal presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni che, per l’occasione, ha presieduto ladicostituita presso la Prefettura di Roma, in videocollegamento con le altre Cabine didistribuite su tutto il territorio italiano e alla presenza dei ministri Raffaele Fitto e Matteo Piantedosi”. E’ quanto si legge in una nota diChigi. “Con l’attivazione delle Cabine di, vero e proprio strumento di supporto territoriale, il Governo rafforza la governance delrendendo sistematico e più capillare il raccordo tra ladi Regia per il, le amministrazioni centrali e i soggetti attuatori, valorizzando la prossimità territoriale e l’esperienza delle Prefetture, che assumono un rinnovato protagonismo nell’attuazione del Piano.

