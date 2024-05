A Ostia arriva un bistrot aperto da mattina a sera | croissant colazioni al piatto e wine bar

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 27 maggio 2024) Che sul litorale romano ci sia in corso una piccola rinascita, ormai, è assodato. E oraha anche una sua bakery, anzi: undalla colazione al dopocena, con lieviti fatti in casa, caffè artigianali, brunch e tapas sfiziose. Una costola del progetto de I Gastronauti, piccola e divertente cucina da asporto nata nel 2013: si chiama Vi Vae aprirà le porte il 28 maggio 2024, dalle 9 difino a mezzanotte. Vi Va, una nuova apertura aUn format nuovo per la zona, soprattutto per la colazione: accanto adolci e salati, pain au chocolat e altri lieviti di ispirazione francese, ci saranno yogurt con granola fatta in casa, toast e uova strapazzate, pancakes e altre opzioni aldolci e salate per una colazione lenta e abbondante, con caffè, centrifughe, smoothies ed estratti di frutta.