A Medicina 20 mila posti Inizia il lento addio al numero chiuso | via alle selezioni

(Di lunedì 27 maggio 2024) Aumentano ia disposizione per i futuri camici bianchi. Sono diventati, infatti, oltre ventigli «slot disponibili» per la facoltà die odontoiatria. La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato i decreti 756, 757, e 758 che definiscono iprovvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico ine Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria (lingua italiana e lingua inglese) eveterinaria (lingua italiana), per il prossimo anno accademico, 2024/2025. Pere Chirurgia sono previsti 20.867, di cui 1.400 sono riservati ai candidati dei Paesi non Ue residenti all'estero. Per l'anno accademico precedente erano stati assegnati, invece, 18.

