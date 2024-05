A giugno Napoli è capitale della musica live | tutte le date dei concerti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa città disarànel mese di. Due le location che catalizzeranno centinaia di spettatori: piazza Plebiscito e lo stadio Maradona. La piazza più iconicacittà ospiterà 14: Gigi D’Alessio (con otto: 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16); Renato Zero (21 e 22); per la prima volta aarriva il Radio Italia, realizzato in collaborazione con il Comune di(27); il cantautore partenopeo Tropico (28); e a settembre la reunion dei Co’Sang (17 e 18). Lo stadio Maradona invece vedrà salire sul palco Gianni Fiorellino (31 maggio); Ultimo (8 e 9); Negramaro (15); Geolier (21, 22, 23); Nino D’Angelo (29). “Abbiamo davanti un meseche – ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi – si aggiunge ai tanti eventi che animano la nostra città turistica e che consentono di teneresempre più sulla scena nazionale.