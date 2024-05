A Cannes solo un diplomino per Rasoulof Giuria e premi un concorso da ripensare?

(Di lunedì 27 maggio 2024) Che Anora di Sean Baker potesse andare ao al festival dilo dicevano molti sulla Croisette nei giorni scorsi. E che ci potesse andare Emilia Perez di Audiard era anche questo abbastanza previsto, almeno per la straordinaria interpretazione dell’attrice trans Karla Sofia Gascòn e per la coralità del film, nondalla parte degli attori. Pochi però si sbilanciavano fino a dire che uno dei due film potesse prendere la Palma. Invece, venerdì scorso, dopo la proiezione di Il seme del fico sacro di Mohammadquasi tutti davano per vincente quel film. C’era un’emozione in sala che non si vede quasi mai nei festival, un palpito collettivo con quasi venti minuti di applausi, fermati infine da Thierry Frémauxperché incombeva il film successivo e bisognava svuotare il Théâtre Lumière.

