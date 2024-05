(Di lunedì 27 maggio 2024) Andavano a fare acquisti ma senza pagare e la polizia ha ripreso tutto tramite lecamere di sorveglianza. Succede a Milano,. Come riporta MilanoToday, una donna di 25 anni, cittadina argentina, e un uomo di 40, cittadino cileno, sono stati arrestati con l'accusa di furto.

A caccia di borse griffate alla Rinascente, le rubavano così: il video - A caccia di borse griffate alla rinascente, le rubavano così: il video - Hanno agito in due portando via uno zainetto e una pochette per un bottino di 4mila euro: le immagini della polizia ... today