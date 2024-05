80 anni fa il D-Day che segnò la fine del nazismo

Leggi tutta la notizia su leurispes

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nella storia fatta di battaglie e imprese militari si contano innumerevoli D-Day1. Tra i tanti, ce n’è però uno che per importanza ha finito con il meritare l’esclusiva del termine. Il 6 giugno se ne ricorderà l’ottavo decennale. Sono, infatti, ottanta glitrascorsi da quello che è passato alla storia come l’inizio di una delle più imponenti operazioni militari di sempre: l’Operazione Neptune, conosciuta anche come lo sbarco in Normandia, atto iniziale della più lunga e complessa Operazione Overlord. Nomi altisonanti – addirittura, un antico dio pagano e un appellativo da capo assoluto – per etichettare in codice l’evento che ha avviato l’inarrestabiledele della Seconda guerra mondiale. Non meno degli storici di professione, a raccontarlo e scolpirlo nella memoria dell’uomo contemporaneo hanno contribuito anche romanzi e tante pellicole cinematografiche.