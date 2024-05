730 precompilato anomalie in Emilia Romagna? La risposta dell’Agenzia delle Entrate

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bologna, 27 maggio 2024 – Malfunzionamenti nei moduli precompilati per la dichiarazione dei redditi? Per provare a chiarire ogni dubbio l’Agenziadell’ha smentito attraverso un comunicato, ribadendo come venga in realtà effettuato un continuo monitoraggio dei dati e ci sia una certa tempestività nella risoluzione di un errore. Cosa è successo Ha preso banco negli ultimi giorni la notizia relativa ai malfunzionamenti dei modelli 730 precompilati, rilasciati dall’Agenziaper la dichiarazione dei redditi. I modelli in questione vengono realizzati dall’Agenzia stessa tramite informazioni fiscali raccolte da soggetti privati, come consulenti o datori di lavoro, e da enti pubblici, tra cui l’Inps.

