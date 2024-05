6 minorenni picchiano un clochard per divertimento | violenza da Arancia Meccanica

(Di lunedì 27 maggio 2024) Uncinquantenne di origine romena, noto a molti residenti di San Costantino Calabro, è stato brutalmente aggredito da un gruppo di sei. L’episodio, avvenuto sabato notte, ha sconvolto la tranquilla comunità del piccolo borgo dell’entroterra vibonese. Il senzatetto, che viveva da tempo nei locali abbandonati del Centro di formazione professionale “Oiermo“, è stato attaccato mentre dormiva. I sei ragazzi, conoscendo bene le abitudini dell’uomo, si sono introdotti nell’edificio con sicurezza, legandolo per impedirgli di reagire. Hanno poi infierito su di lui con calci, pugni e schiaffi, e uno dei ragazzi, in segno di ulteriore sfregio, gli ha urinato addosso. Prima di fuggire, gli aggressori hanno dato fuoco agli effetti personali e ai vestiti del

Clochard massacrato di botte in strada da banda di minorenni: calci, pugni e sputi. Era il loro «passatempo»: i video sui cellulari - clochard massacrato di botte in strada da banda di minorenni: calci, pugni e sputi. Era il loro «passatempo»: i video sui cellulari - A San Costantino Calabro lo conoscono un po' tutti. È il clochard cinquantenne di origine romena aggredito da sei ragazzi, tutti minorenni, individuati e denunciati in stato di libertà dai carabinieri ... leggo

Picchiano un clochard e lo riprendono con i cellulari: 6 denunciati in Calabria - Picchiano un clochard e lo riprendono con i cellulari: 6 denunciati in Calabria - L’aggressione si è verificata a San Costantino Calabro, nel Vibonese. I responsabili sono stati individuati e denunciati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Catanzaro. Per loro l’accusa ... livesicilia

Domani allerta gialla per temporali per tutto il giorno - Domani allerta gialla per temporali per tutto il giorno - I fenomeni temporaleschi potranno generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Oltre a Parma, allerta gialla nelle ... gazzettadiparma