‘400’ di Beppe Casales | spettacolo teatrale contro il cambiamento climatico

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 27 maggio 2024), regista e attore sensibile ai temi ambientali e sociali, arriva nei teatri d’Italia con il nuovo400. Sarà disponibile da giugno, dopo la prima replica prevista per lunedì 3 giugno al teatro Vittoria di Roma (loavrà inizio alle ore 21.00 in Piazza di S Maria Liberatrice, 10, zona Testaccio). 400 è unomultimediale, un monologo sulche parla di animali e funghi, esseri umani e piante, vita nei boschi e passeggiate urbane, tutto a partire dalla concentrazione di CO2 in atmosfera (400 ppm, 400 parti per milione, soglia superata nel 2013 per la prima volta in 55 anni di misurazioni. L’ultima volta che la concentrazione del principale gas serra della Terra ha raggiunto questo valore era durante il Pliocene, più di 5 milioni di anni fa.