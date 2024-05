4 nuovi orologi spettacolari da far strabiliare tutti gli appassionati

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Nel mondo dell'orologeria si discute su quale sia il modello, dotato di complicazioni, più utile. È il GMT, adatto ai viaggi? O il cronografo per cronometrare gli eventi? Forse la lunetta subacquea "count-up" che, a dire il vero, molti non considerano una complicazione, merita tale primatoero? Il dibattito continuerà, probabilmente, fino a quando non saremomorti e sepolti nei nostri Submariner e Seiko. Eppure, alcune aziende produttrici disi impegnano a fondo per offrire nuove interpretazioni di queste complicazioni ormai classiche, anche combinandole in modi inediti che, a loro volta, danno vita ad alcuni dei pezzi più divertenti e avvincenti del mercato. Per intenderci: il nuovo Jaeger-Lecoultre Polaris Geographic è forse il compagno ideale d'avventura da portare al polso.