2K FIFA | il team di sviluppo ottiene la licenza calcistica

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 27 maggio 2024) Electronic Arts ha trovato pane per i suoi denti: ladicambia maglietta e indossa il rosso di 2K per una nuova serie Il divorzio traed EA Sports ha portato ad una pausa di riflessione relativamente breve: mentre il secondo ha infatti portato avanti la simulazioneper conto proprio, la prima ha stretto la sua nuova partnership con 2K Games dando a quest’ultimo la tanto agognata. La notizia giunge dal post su Twitter che vedete qui sotto, che ci ricorda che il primo titolo in uscita questo stesso anno arriverà in tempo per i prossimi mondiali di calcio. La datazione di ogni singolo episodio seguirà le stesse convenzioni a cui la divisione di Take-Two ci ha ormai abituati da tempo. In altre parole, dunque, il primo zero dell’anno in corso sarà sostituito dalla “K” già vista con altri sport.