28 anni dopo iniziate le riprese del sequel | svelato se Cillian Murphy tornerà oppure no

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ledel primodiretto da Danny Boyle sono appena cominciate, ma il protagonista dell'originale? Ledi 28, il primo film di una prevista trilogia basata sul franchise di 28 giorni, sononel nord-est dell'Inghilterra. Come riportato per la prima volta da Deadline, il film vedrà nel cast Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson e Ralph Fiennes, con Danny Boyle alla regia e la sceneggiatura firmata da Alex Garland. Le location delleincludono il Northumberland, al confine con la Scozia. Secondo quanto riportato da Discussing Films, nel cast è presente anche, protagonista del film originale. In precedenza, era stato specificato che il ritorno disarebbe stato "sorprendente".

