Fonte : strumentipolitici di 27 mag 2024

26 Maggio 2024 – Altri 35 morti in attacco a campo profughi a Rafah Per Idf era sede Hamas

26 Maggio 2024 – Altri 35 morti in attacco a campo profughi a Rafah. Per Idf era sede Hamas (Di lunedì 27 maggio 2024) Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, ha dichiarato che 35 persone sono state uccise nell’attacco israeliano a Rafah. Il portavoce presidenziale palestinese, Nabil Abu Rudeineh dell’Anp ha definito l’attacco deliberato dell’esercito di occupazione israeliano alle tende degli sfollati a Rafah. Ha definito la situazione “un massacro che supera ogni limite“. Israele si difende “Era sede Hamas“. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Erevan per chiedere le dimissioni del premier armeno Nikol Pashinyan, da mesi nella bufera dopo aver accettato di cedere all’Azerbaigian il controllo su alcuni villaggi di confine. Gitanas Nauseda è stato rieletto presidente in Lituania al secondo turno delle elezioni presidenziali, secondo i risultati ufficiali parziali superando il 75%. Leggi tutta la notizia su strumentipolitici (Di lunedì 27 maggio 2024) Il ministero della Sanità di Gaza, controllato da, ha dichiarato che 35 persone sono state uccise nell’israeliano a. Il portavoce presidenziale palestinese, Nabil Abu Rudeineh dell’Anp ha definito l’deliberato dell’esercito di occupazione israeliano alle tende degli sfollati a. Ha definito la situazione “un massacro che supera ogni limite“. Israele si difende “Era“. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza oggi a Erevan per chiedere le dimissioni del premier armeno Nikol Pashinyan, da mesi nella bufera dopo aver accettato di cedere all’Azerbaigian il controllo su alcuni villaggi di confine. Gitanas Nauseda è stato rieletto presidente in Lituania al secondo turno delle elezioni presidenziali, secondo i risultati ufficiali parziali superando il 75%. Notizie su altre fonti 26 Maggio 2024 – Altri 35 morti in attacco a campo profughi a Rafah. Per Idf era sede Hamas La giunta militare al governo in Burkina Faso ha prolungato di altri cinque anni il proprio mandato alla guida del Paese africano. afah. Il portavoce presidenziale palestinese, Nabil Abu Rudeineh dell’Anp ha definito l’attacco deliberato dell’esercito di occupazione israeliano alle tende degli sfollati a Rafah. Ha definito la situazione “un massacro. api.follow

Gitanas Nauseda è stato rieletto presidente in Lituania al secondo turno delle elezioni presidenziali, secondo i risultati ufficiali parziali superando il 75%. Il portavoce presidenziale palestinese, Nabil Abu Rudeineh dell'Anp ha definito l'attacco deliberato dell'esercito di occupazione israeliano alle tende degli sfollati a Rafah. Gli Usa al Wall Street Journal: la maggior parte degli ostaggi nelle mani di Hamas potrebbe essere morta Con alcune fonti di Hamas che nei giorni scorsi hanno indicato di non essere in grado di rintracciare i 40 ostaggi vivi che Tel Aviv chiede nelle trattative. Una strage che dimostrerebbe – secondo Hamas – la "disperazione" del primo ministro israeliano Netanyahu e il suo intento di "minare" i colloqui in corso per il cessate il fuoco.

