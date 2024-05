220 milioni per gli istituti con fragilità Agenda nord il progetto di Valditara

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) DopoSud, nasce, un programma da 220di euro che a partire dal prossimo anno scolastico mira a ridurre il divario educativo nelle scuole più fragili di dieci regioni dell'Italia centrale e settentrionale: Emilia-Romagna, Friuli Venezia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Oltre 165sono destinati a 2.919 scuole primarie, 20sono stanziati per progetti di rete in contesti di maggiore disagio educativo e i restanti 34,3previsti dal piano andranno a 245 scuole di ogni ordine e grado che hanno «criticità molto rilevanti», ha spiegato il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppe, presentando "" proprio in una delle scuole che ne beneficeranno, l'istituto comprensivo Sorelle Agazzi di Milano.