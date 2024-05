2 giugno con le Giornate Medievali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Gran finale della sessione primaverile con numerosissimi eventi ad arricchire ledei castelli, palazzi e borghisparsi nella media pianura lombarda per la Festa della Repubblica di domenica 2: eventi per ogni età, gusto e per ogni ora. La città di Romano, oltre all’apertura della quarta torre della rocca e l’inaugurazione della campana, alle 17 ospiterà il concerto bandistico nel cortile di Palazzo Rubini in collaborazione con l’associazione Abbm. Per cicloamatori sveglia all’alba con la partenza alle 8 dalla Rocca Albani di Urgnano per la tradizionale “Tra borghi e castelli”, la ciclostorica dei castelli bergamaschi che propone quattro percorsi differenziati per famiglie o per sportivi, dai 10 ai 110 km. Sempre a Urgnano “Hobbylandia”, la mostra di collezionismo e modellismo allestita nelle splendide sale della Rocca.