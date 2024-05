Zielinski - niente addio Napoli ‘sul campo’! E la testa va già all’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 26 maggio 2024) Piotrsarà un giocatore dell’Inter dal prossimo primo di luglio dopo otto anni dilast dance colper il polacco.LAST DANCE ?non figura tra i convocati di mister Francesco Calzona per-Lecce. Dunque, il polacco non farà la sua ultima partita con la maglia partenopea e probabilmente saluterà i suoi tifosi subito dopo la partita allo stadio., per tutta la settimana, ha fatto lavoro personalizzato sia sul campo che in palestra. Il polacco, anche per evitare eventuali rischi in vista del prossimo Europeo con la Polonia e della nuova vita con l’Inter, ha deciso di non rischiare ovviamente in accordo con Calzona.