Zenith super | un’altra vittoria verso la serie D

(Di domenica 26 maggio 2024) Prato, 26 maggio 2024 –il passaggio del turno ai playoff di Eccellenza. I bluamaranto si aggiudicano con un pirotecnico 3-1 la sfida di andata in trasferta nel doppio confronto con il Granamica, dimostrando a tratti una nettissimaiorità. Fra sette giorni, nel match di ritorno al ‘Chiavacci’, basterà non perdere con 3 gol di scarto per proseguire nella post season e continuare a sognare il passaggio diretto inD. All’intervallo è gi 2-0 grazie alle reti di Kouassi e Bagni, bravo a pescare il jolly da fuori area e a mandare laPrato in doppio vantaggio negli spogliatoi. Nella ripresa i bluamaranto continuano ad attaccare per incrementare il bottino di reti. Al 58’ sugli sviluppi di un corner Cela sfiora il palo con un gran colpo di testa.