Zenith - Settesoldi | | Con il Granamica ce la giocheremo

(Di domenica 26 maggio 2024) Non è ancora finita la stagione dellaPrato. Oggi alle 16 i bluamaranto saranno di scena a Granarolo, in Emilia Romagna, per la sfida di andata del primo turno dei play off nazionali di Eccellenza contro il. Un match a eliminazione diretta che si giocherà nell’arco di 180’, visto che domenica prossima saranno gli emiliani a venire in visita al "Chiavacci" di via del Purgatorio. "Per noi è un orgoglio essere arrivati a questo punto e abbiamo tutte le intenzioni di ben figurare. Ilè arrivato secondo nel girone B dell’Emilia Romagna durante la regular season e ha stravinto i play off del suo raggruppamento – spiega il vice presidente dellaPrato, Enrico Cammelli -. E’ una squadra molto giovane, ma allo stesso tempo molto forte, quindi dovremmo affrontarla col giusto piglio, come abbiamo fatto contro Camaiore e Cuoiopelli. Dovremo anche considerare le due partite, andata e ritorno, ma senza fare troppi calcoli.