Zelensky invita Biden e Xi a vertice di pace in Svizzera

Tensione tra Ucraina e Stati Uniti dopo il divieto americano di colpire il territorio russo con armi occidentali. Una decisione che “mina seriamente la capacità dell’Ucraina di difendersi dalle operazioni offensive russe nella regione di Kharkiv”: lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra (Isw). thesocialpost

Sembra passato un secolo da quando Volodymyr Zelensky, spinto dagli alleati e forte delle forniture militari occidentali, ripeteva in lungo e in largo che l’Ucraina avrebbe trionfato sulla Russia di Vladimir Putin. Infatti, da settimane procede l’avanzata sul campo di battaglia da parte delle truppe del Cremlino che ormai quotidianamente conquistano piccole porzioni di territorio incontrando ben poca resistenza e costringendo l’esercito di Kiev a continui ripiegamenti. lanotiziagiornale

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato il presidente americano Joe Biden e quello cinese Xi Jinping a partecipare al vertice di pace in Svizzera, a cui non partecipa invece la Russia. “Faccio appello ai leader del mondo – ha detto Zelensky in un videomessaggio – al presidente americano Biden e al presidente cinese Xi: pr favore, sostenete il vertice di pace con la vostra leadership e la vostra partecipazione personale”. ilfattoquotidiano

