(Di domenica 26 maggio 2024) LA PROCURA DI VENEZIA.per Letizia Ruggeri, la pm il cui lavoro di indagine ha portato alla condanna definitiva all’ergastolo per Massimo Bossetti per l’omicidio diGambirasio.

L'atteso processo di Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio di Yara Gambirasio, ha preso il via presso la Corte d'Assise di Bergamo. Quest'udienza segna un momento cruciale, poiché i legali di Bossetti hanno ottenuto per la prima volta l'opportunità di esaminare i reperti dell'inchiesta. panorama

Yara Gambirasio moord, aanklaer Ruggeri ondersoek vir die saak van die DNS-monsters - yara Gambirasio moord, aanklaer Ruggeri ondersoek vir die saak van die DNS-monsters - Omicidio yara Gambirasio: La pm di Bergamo Letizia Ruggeri sarebbe indagata per aver spostato i campioni del dna di Bossetti. notizie

Yara, chiesta l’archiviazione per la pm: «Sul caso dei reperti agì correttamente» - yara, chiesta l’archiviazione per la pm: «Sul caso dei reperti agì correttamente» - La richiesta – di cui ha dato notizia ieri l’agenzia Adnkronos – sarà valutata il 17 luglio dal gip Alberto Scaramuzza e la difesa di Bossetti si è opposta. Al centro della disputa c’è la conservazion ... ecodibergamo

Omicidio Yara Gambirasio, pm Ruggeri indagata per il caso dei campioni del dna - Omicidio yara Gambirasio, pm Ruggeri indagata per il caso dei campioni del dna - Omicidio yara Gambirasio, la pm Ruggeri indagata per depistaggio su ... alterando in qualche modo le prove. “Abbiamo chiesto che non gli sia consentito di accedere a questi reperti, né ora né mai, né ... notizie