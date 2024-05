Xavi trattato come Koeman e Messi | il suo sogno si è trasformato in un incubo The Athletic

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 26 maggio 2024)questa sera si siederà sulla panchina del Barcellona per l’ultima volta, nel match contro il Siviglia. Il tecnico è stato esonerato dopo una lunga discussione con il presidente Laporta, nata da alcune dichiarazioni rilasciate in merito alla situazione finanziaria del club. Il triste addio trae il Barcellona Theracconta l’amarezza di lasciar andare un’icona del clubin un modo a dir poco triste: Tornare a Barcellonaallenatore era ildi, ma gli ultimi mesi turbolenti sono stati unsia per lui, che per il club spagnolo. Dopo aver vinto due trofei in due stagioni e mezzo,lascia il Barcellona. Ma c’è tanta tristezza perè finita la sua avventura, e anche preoccupazione di chi possa essere il suo successore, probabilmente l’ex-Bayern Monaco Hansi Flick.