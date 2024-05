X Martiri - semifinale da vincere col Riccione | Ripescaggio? Vogliamo arrivare in fondo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Seconda tappa verso la promozione per la X. La squadra di Porotto alle 18.30 a Cotignola, in provincia di Ravenna, affronterà ilnellaregionale, formazione riminese che ha eliminato i bolognesi della Valsetta Lagaro con il minimo scarto. E’ stato un match equilibrato, sofferto, a tratti spigoloso in cui il Valsetta Lagaro ha fatto valere la sua prestanza fisica sulle palle inattive e le rimesse laterali, mettendo in difficoltà l’avversario. La rete partita al 61’ firmata da Urbinati, che ha sfruttato una respinta del portiere su tiro in area di Olivieri. La Xha vinto anch’essa di misura, con gol nel finale di Bigoni, eliminando i forlivesi dell’Edelweiss, a Meldola. "E’ una squadra competitiva, forte soprattutto dalla cintola in su; in particolare bisognerà fare attenzione al centravanti Cremonini – ammonisce il direttore sportivo biancazzurro Riccardo Alberani – che può risolvere in qualsiasi momento, autore peraltro di una tripletta al Bellaria nel derby della riviera".