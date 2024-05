WWE | I biglietti per SummerSlam subito a ruba dalla prima settimana di vendite

(Di domenica 26 maggio 2024)occupa un posto speciale come uno dei “Big 4” della WWE, unendosi alla schiera di WrestleMania, Royal Rumble e Survivor Series. Conosciuto per la sua capacità di creare momenti indelebili, l’evento vanta un passato storico di incontri emozionanti e narrazioni coinvolgenti. Recentemente sono stati resi disponibili iper l’attesissimo Premium Live Event, che stanno andando a, per così dire. Grandi numeri Recentemente sono stati diffusi i dati di vendita del PPV che si terrà sabato 3 agosto nell’illustre Cleveland Browns Stadium.

