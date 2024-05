World Baseball Classic 2026 | svelate le sedi della sesta edizione | c’è la conferma di Miami per la Finale

(Di domenica 26 maggio 2024) A poco meno di due anni dall’iniziorassegna, laInc. ha svelato leufficiali del, celeberrima competizione internazionale giunta ormai alla sua. Da un punto di vista meramente strutturale, il format vede unaimportante rispetto all’annata del 2023. Il Leon Depot Park di, casa dei Marlins in MLB, sarà infatti una delle venue principali del Torneo, in quanto ospiterà partite di tutte le fasi: Pool A, quarti, semifinali e. Le altre location assegnate saranno poi il Minute Maid Park di Houston (Pool B e quarti di), lo Stadio Hiram Bithorn di San Juan in Porto Rico (Pool A) e, ovviamente, il Tokyo Dome in Giappone (Pool c).

