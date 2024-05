Women in Cinema | il cinema è donna a Cannes 2024

Elle Fanning giurata a Cannes per il premio a sostegno delle donne nel cinema. I suoi look più spettacolari e i suoi amori - Elle Fanning giurata a Cannes per il premio a sostegno delle donne nel cinema. I suoi look più spettacolari e i suoi amori - L'attrice raccoglie il testimone da Kate Winslet come giurata del premio L'Oréal Paris 'Lights on women’s Worth' che intende far ... ilsecoloxix

“Spectateurs”, l’omaggio al cinema di Arnaud Desplechin - “Spectateurs”, l’omaggio al cinema di Arnaud Desplechin - Dopo Leos Carax è il turno di Arnaud Desplechin a raccontarsi e raccontare la sua passione per il cinema: se Carax aveva entusiasmato con il suo ... ilsole24ore

Cinema: Sorrentino's Parthenope gets mixed reviews (3) - cinema: Sorrentino's Parthenope gets mixed reviews (3) - Paolo Sorrentino's latest hymn to his native Naples, Parthenope, got mixed reviews Wednesday after debuting at the Cannes Film Festival Tuesday where the tale of a woman personifying the southern Ital ... ansa