William teme che la moglie possa morire | Kate Middleton - il momento più drammatico

(Di domenica 26 maggio 2024) Da giorni sono tornate a rincorrersi voci allarmanti su, la principessa malata: avrebbe perso 15 chili e le previsioni indicano la sua assenza ad ogni tipo di evento pubblico almeno fino al termine dell'anno. In questo contesto, i Windsor starebbero valutando di sostituire la figura dinegli impegni pubblici con la principessa Beatrice. Insomma, unper la corona. Da parte di, nessuna notizia ufficiale dal video in cui rivelava di avere un tumore. Altre ombre sulla principessa arrivano dal National Enquirer, che dà conto dei presunti e pesantissimi effetti collaterali delle terapie, tra cui nausee insostenibili e una profonda stezza fisica.avrebbe anche iniziato a perdere i capelli per la chemioterapia. Ma l'indiscrezione peggiore arriva quando il National Enquirer scrive chiaro e tondo che "il principeche".